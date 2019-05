Debatte über Doppelhäuser

Wann ist ein Haus ein Doppelhaus? Die Doppelhausbebauung war eine der Fragen, die Lonnerstadts Bürgermeister Stefan Himpel (FW) in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Räten einwandfrei beantworten konnte. Erst wenn das Grundstück geteilt werde, sei das Haus rechtlich ein Doppelhaus, informierte Himpel.

Diskutiert wurden verschiedene Festsetzungen für den künftigen Bebauungsplan "Am Sportgelände, Bauabschnitt III". Insbesondere ging es um die Festlegung der Wohneinheiten in sogenannten Doppelhäusern. Schwieriger scheint die Lösung, wie bei einer späteren Grundstücksteilung mit den Kanalanschlüssen zu verfahren ist und wer die Kosten dafür zu tragen hat. Denn die Gemeinde plant, die Hausanschlüsse nach dem so genannten "Monosystem" auszuführen. Dabei werden in "Boxen" alle Leitungen zusammengeführt. Viele Fragen und Denkanstöße, die erst einmal geprüft werden müssen. Bei der Behandlung der Bauleitplanung in der nächsten Sitzung wird man wohl klarer sehen. See