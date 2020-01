DEB lädt zu Infoabend ein

Die Berufsfachschulen des Deutschen Erwachsenen-Bildungswerks (DEB) laden am Donnerstag, 16. Januar, zum Infoabend in der Dürrwächterstraße 29 ein. Es werden die Ausbildungen Ergotherapeut, Physiotherapeut, Masseur sowie Pharmazeutisch-technischer Assistent (PTA) vorgestellt. Zwischen 17 und 18 Uhr können sich Interessierte über Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsinhalte und berufliche Perspektiven informieren. In Beratungsgesprächen werden individuelle Fragen zur Ausbildung beantwortet. Das DEB informiert auch über den Gesundheitsbonus ("Schulgeldfreiheit") in Bayern. Seit 2019 unterstützt der Freistaat die angebotenen Ausbildungen mit einem Zuschuss. Bewerbungen können zum Infoabend abgegeben werden. red