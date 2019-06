DEB informiert über Ausbildungen

Die Berufsfachschulen des Deutschen Erwachsenen-Bildungswerks (DEB) in Bamberg geben am Donnerstag, 27. Juni, Einblick in Ausbildungen des Gesundheits- und Sozialbereichs. Von 17 bis 18 Uhr findet in den Berufsfachschulen in der Dürrwächterstraße 29 eine Infoveranstaltung statt. Vorgestellt werden die Ausbildungsgänge Ergotherapeut, Physiotherapeut, Masseur und medizinischer Bademeister sowie pharmazeutisch-technischer Assistent. Das DEB-Team beantwortet Fragen zu Ausbildungsinhalten, Zugangsvoraussetzungen und Berufsperspektiven. Außerdem erhalten Besucher Infos zur sogenannten Schulgeldfreiheit der Ausbildungen. Wer sich bereits für eine Ausbildungsrichtung entschieden hat, kann die Bewerbung mitbringen. red