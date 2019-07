DEB informiert über Ausbildung

Die Berufsfachschulen des Deutschen Erwachsenen-Bildungswerks (DEB) in Bamberg bieten am Donnerstag, 11. Juli, eine Informationsveranstaltung für Ausbildungsinteressierte an. Besucher können sich zwischen 17 und 18 Uhr in der Dürrwächterstraße 29 individuell beraten lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vorgestellt werden die Ausbildungsgänge Ergotherapeut, Physiotherapeut, Masseur und medizinischer Bademeister sowie Pharmazeutisch-technischer Assistent. Welche Zugangsvoraussetzungen gelten für die Ausbildungen? Welche Inhalte werden behandelt und wie sind die beruflichen Möglichkeiten nach dem Abschluss? Besucher erhalten Antworten auf alle wichtigen Fragen zur Ausbildung. So informiert das DEB auch über den Gesundheitsbonus ("Schulgeldfreiheit") im Freistaat Bayern. red