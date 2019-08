Das Deutsche Erwachsenen-Bildungswerk lädt am Donnerstag, 5. September, von 17 bis 18 Uhr zu einem Informationsabend in seine Berufsfachschulen in der Dürrwächterstraße 29 ein. Wer sich für die Ausbildungen Ergotherapeut, Physiotherapeut, Masseur oder Pharmazeutisch-technischer Assistent interessiert, kann sich hier informieren. Eine Führung gibt einen Einblick in den Ausbildungsalltag. Das DEB informiert auch über den Gesundheitsbonus ("Schulgeldfreiheit") in Bayern. red