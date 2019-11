Dealer sitzt in U-Haft

Nachdem er ins Visier von Drogenfahndern geraten war, stießen Kriminalbeamte am vergangenen Freitag in der Wohnung eines 40-Jährigen auf eine größere Menge Rauschgift. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging am Samstag gegen den Beschuldigten ein Untersuchungshaftbefehl, teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Oberfranken in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Ermittlungen in der Rauschgiftszene hatten die Polizisten auf die Spur des Mannes aus dem westlichen Landkreis Bamberg geführt. In dessen Wohnräumen entdeckten sie über 110 Gramm Crystal, über 55 Gramm Marihuana, Rauschgiftutensilien und Bargeld. Die Drogenfahnder stellten die Betäubungsmittel sicher und nahmen den Beschuldigten vorläufig fest. Der 40-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. red