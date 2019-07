Dealer im Wiesenttal verhaftet

Intensive Ermittlungen der Polizeiinspektion Ebermannstadt und der Kriminalpolizei Bamberg haben in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg Freitagfrüh im Gemeindegebiet des Marktes Wiesenttal zur Festnahme eines Rauschgifthändlers und der Sicherstellung von 300 Gramm Marihuana geführt. Zwischenzeitlich erging gegen den iranischen Staatsangehörigen Haftbefehl.

Durch Ermittlungen in der Rauschgiftszene wurden Beamte der Polizei Ebermannstadt auf den 24-jährigen Iraner aufmerksam. Dabei verdichteten sich die Hinweise, dass der Mann Betäubungsmittel an Minderjährige verkauft hat. Bei der Festnahme und der anschließenden Wohnungsdurchsuchung gelang es den Einsatzkräften, etwa 300 Gramm Marihuana zu beschlagnahmen.

In Untersuchungshaft

Der junge Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg noch am gleichen Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, weshalb die Polizisten den Iraner in eine Justizvollzugsanstalt einlieferten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg gegen den Tatverdächtigen dauern an. pol