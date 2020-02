De Sario bringt Bronze mit nach Bamberg

Auch in diesem Jahr wurde das internationale Rhein Shiai in der Arena Nürburgring in Rheinland-Pfalz ausgerichtet. Die einzigartige Kulisse zusammen mit der enormen Teilnehmerzahl von 1050 Karateka aus dem In- und Ausland versprachen ein tolles Turnier, welches auf zwölf Mattenflächen ausgerichtet wurde. Das hochwertig besetzte Teilnehmerfeld konnte mit nationalen Meistern, Olympioniken und Nationalmannschaften glänzen.

Auch Andreas De Sario (Masters Ü30) vom Post-SV Bamberg war mit großen Erwartungen angereist. Als Poolzweiter kämpfte er sich bis zum Halbfinale durch und wurde am Ende Dritter in seiner Kategorie. red