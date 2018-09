De Sario behält kühlen Kopf

Die neunten International Basel Open Masters fanden in der Schweiz statt. Dabei handelt es sich um das größte internationale Karateturnier der Schweiz. Mit über 830 Meldungen aus 30 Nationen gab es einen neuen Teilnehmerrekord. Auf der Starterliste standen bekannte Namen, inklusive Welt- und Europameistern. Mit Rafael Aghayev aus Aserbaidschan nahm ein absoluter Superstar der Szene teil. Vom Post-SV Bamberg machten sich Igor Abramovic, Athanasios Malekas und Andreas De Sario auf den Weg.

Platz 7 für Abramovic

In der Disziplin "Cadet male Kumite" über 63 Kilogramm setzte sich Abramovic gleich zu Beginn durch. In der zweiten Runde traf der Bamberger auf Sebastian Drubigny und verlor 0:2 nach Punkten. Der Franzose hatte zuvor Nikita Seifert ausgeschaltet, den deutschen Meister 2017. In der Trostrunde traf Abramovic nun auf Seifert. Der Bamberger hielt ihn in Schach - nach einem packenden Duell stand es 3:3. Da Seifert die erste Wertung (Sen-shu) erzielt hatte, musste sich Abramovic mit Platz 7 begnügen. In der offenen Klasse, "Open Kumite male U16" überstand Abramovic die ersten beiden Runden ohne Probleme. Im Poolhalbfinale kam es zur Begegnung mit Alexandre Lebrun aus Belgien. Beide Kämpfer schlugen gleichzeitig Gyaku-Zuki, jeder bekam zwei Fahnen - 1:1. Im Kampfrichterentscheid kam es zu einem 3:2 für Lebrun. Nach einer insgesamt sehr guten Leistung war das Turnier für Abramovic damit beendet.

Kein Glück für Malekas

Athanasios Malekas startete in der Kategorie Senior male Kata. In einem hochklassigen Starterfeld musste er gegen den später Zweitplatzierten Erminio Annunziata (ITA) antreten. Trotz einer ausdrucksstarken Kata "Sochin" reichte es nicht - 1:4. Auch in der Trostrunde konnte sich der Post-SV-Athlet nicht durchsetzen.

De Sario behält die Ruhe

Besser lief es für Andreas De Sario, der für den Landeskader Masters in der Kategorie Veterans male Kumite antrat. Bis zum Finale konnte ihm keiner das Wasser reichen. Dort traf er dann auf Georg Weller aus Deutschland. Nach zwei schnellen Fausttechniken zum Kopf, die aber nicht gewertet wurden, musste De Sario einen Chudan Mavashi Geri (Fußtechnik zum Bauch) einstecken und einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen. Doch das brachte den coolen Post-SVler nicht aus der Ruhe: In der unmittelbaren Gegenaktion schloss De Sario mit Gyaku Zuki Jodan (Fausttechnik zum Kopf) zum 1:2 auf. Der Ausgleich gelang mit überlaufenem Gyaku-Zuki Jodan. Nachdem Weller eher auf Passivität (zwei Verwarnungen Kategorie 2 wegen Mattenflucht und Kampfvermeidung) umschaltete und er noch den Vorteil Senshu aus der ersten Wertung hatte, wurde die Zeit knapp. Ein weiterer Jodan Zuki und ein Mawashi-Geri Jodan (nur eine Fahne) wurden nicht gewertet. Die Erfolgstechniken für De Sario waren Kizami Zuki und Gyaku-Zuki Chudan. Am Ende stand es 4:2, De Sario nahm den Pokal bei der Siegerehrung in Empfang. red