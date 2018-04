DC-Reserven sind gefordert

Bei der zweiten und dritten Mannschaft des DC Gipsy Ebern steht an diesem Wochenende der letzte Saisonspieltag an. In der Bezirksoberliga kommt es heute zur Begegnung des DC Gipsy II, die im Heimspiel den 1. DC Meistertrunk I Nürnberg empfängt. Für die beiden Tabellennachbarn ist die Saison gelaufen, doch könnte Ebern mit einem Heimsieg an den Gästen vorbei ziehen. In der Vorrunde setzte sich das Eberner Team überraschend klar mit 9:3 durch.

Mehr Bedeutung kommt am Samstag der Begegnung des DC Gipsy III gegen den DC Kangaroots II in der Bezirksliga B zu. Die Gastgeber nehmen derzeit einen Abstiegsplatz ein und rangieren einen Platz vor den Gästen. Bei einem Sieg der Hausherren würden sie an ihrem Gegner vorbeiziehen, der dann voraussichtlich absteigt. di