DC-Reserve punktet und bleibt Zweiter

Das Aushängeschild der Eberner Dartgemeinde ist derzeit die zweite Garnitur. Die Reserve entführte in einer vorgezogenen Begegnung der Verbandsliga mit 7:5 die Punkte beim DC Meistertrunk Lauf.

In Lauf bot das Team um Kapitän Stefan Pecht eine überzeugende Vorstellung. Es war von Beginn an hellwach und erspielte sich nach Siegen von Stefan Pecht, Bianca Dreßel, Jürgen Steiner, Yannik Dreßel und Max Rauch eine 5:1-Führung, ehe die Laufer in den beiden Schlusseinzeln auf 3:5 verkürzten.

Auf Augenhöhe verliefen dann die vier Doppel. Nach der Niederlage von Pecht/Steiner kamen die Gastgeber bis auf einen Punkt auf 4:5 heran. Max Rauch und Yannik Dreßel holten den sechsten Punkt für Ebern, während Bianca Dreßel und Stefan Mäder mit ihrem glatten 3:0-Sieg den Deckel drauf machten. Das Schlussdoppel mussten Andreas Spindler/Oliver Schneider den Laufern überlassen, für die war das jedoch nur noch Ergebniskosmetik. di