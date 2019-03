DC-Reserve holt den Sieg

In einer dreistündigen Auseinandersetzung entführte die zweite Mannschaft des DC Gipsy Ebern bei DC Sligo Power Uffenheim in der Darts-Verbandsliga mit 7:5 die Punkte.

Es standen sich vom ersten Dart an zwei Mannschafen auf Augenhöhe gegenüber. Den besseren Start hatten die Gastgeber, die mit 2:1 in Führung gingen, jedoch vier der folgenden Partien an die Eberner abgeben musste. Die Spannung hielt auch in den Doppeln an. Nach dem Anschlusspunkt der Hausherren zum 5:4 wurde danach die Gesamtbegegnung in den Doppeln 2 und 3 mit den Eberner Erfolgen entschieden. Mit diesem Sieg hat der DC Gipsy den zweiten Platz untermauert, doch der Abstand zum Tabellenführer La Bamba Windsheim II beträgt weiterhin vier Punkte. di DC Gipsy Ebern II: J. Steiner, S. Schneider, Mäder, P. Schneider, Pecht; O. Schneider/R. Schmidt, J. Steiner/S. Pecht