DC Gipsy ist ständig im Einsatz

Nach dem durchwachsenen Auftakt in der Landesliga Nord stellt sich die 1. Mannschaft des DC Gipsy Ebern am Samstag am heimischen Brett vor. Zunächst trifft das Team um Kapitän Ullrich auf den DSV Nürnberg 93. Die Gäste sind mit zwei Erfolgen in die Saison gestartet und führen auch die Tabelle an. In der zweiten Begegnung heißt der Gegner TSV Wolfenstein. Eine Mannschaft, über die man im Eberner Lager so gut wie nichts weiß, nur, das sie den ersten Spieltag mit einem Sieg und einer Niederlage abgeschlossen hatn und sich somit am 17 Uhr zwei punktgleiche Mannschaften gegenüberstehen.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 20 Uhr, der DC Gipsy IV zu Hause gegen den DSC Noris Bulls. Gleich zwei Partien stehen am Freitag auf dem Programm. So hat die zweite Mannschaft in der Verbandsliga beim DSV Phoenix Neumarkt anzutreten. Team V genießt Heimrecht und trifft in der Bezirksklassenpartie um 20 Uhr auf den DSV Nürnberg VI.

Ein unbequemer Gang steht dem DC Gipsy III in der Bezirksoberliga am Sonntag, 18 Uhr, beim DC Meistertrunk Nürnberg bevor. Zum Abschluss empfangen die Frauen in der Verbandsliga Amberg am Sonntag um 18 Uhr. di