Mit dem 6:6 gegen den Tabellendritten Finnigans Harp Nürnberg IV erspielte sich der DC Gipsy Ebern III in der Dart-Bezirksliga einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt vier Spiele vor Rundenschluss weiter drei Punkte. In der Hinrunde hatte Ebern noch mit 3:9 verloren. Auch im Rückkampf gelang es keiner Mannschaft, sich entscheidend abzusetzen. 4:4 hieß es nach den Einzeln. Auch in den vier Doppeln standen sich immer zwei gleichwertige Gespanne gegenüber. Nürnberg gewann das Schlussdoppel zum 6:6. Für Ebern waren in den Einzeln Andreas Spindler, Sascha Schneider,Robert Reuter und Robert Fleischer erfolgreich, in den Doppeln Sarah Schneider/Sascha Schneider und Kristina Schneider/Andreas Spindler. Andreas Spindler hatte das höchste Finish mit 106, Robert Fleischer beendete mit den wenigsten Pfeilen - er brauchte 18 Versuche. di