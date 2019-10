DBK: Stadt soll für zusätzliche Flächen zum Wohnen sorgen

Teure Investitionen fordern die Demokratischen Bürger Kissingen (DBK) in ihrem Antrag zum Haushalt 2020 der Stadt Bad Kissingen nicht. Das heißt aber nicht, dass sie keine Anliegen in Sachen Stadtpolitik haben.

Wichtig ist der DBK nach den Worten ihres Fraktionssprechers Alexander Koller, dass die Stadt Bad Kissingen etwas unternimmt, um den Bedarf an Wohnraum in Bad Kissingen zu decken. Parallel zu Innenentwicklung und Verdichtung müsse es Ausweisungen von Wohnflächen geben.

Konkret wünscht sich die DBK zudem eine Untersuchung der Möglichkeiten von Wohnnutzung in den Schulhäusern Garitz, Arnshausen und Reiterswiesen. Bekanntlich sollen diese drei Gebäude durch den geplanten Neubau der Henneberg-Schule in der Zukunft frei werden.

Am Ball bleiben solle das Rathaus auch bei der Suche nach Flächen für Gewerbe und Technologieunternehmen. Bei der Erneuerung der städtischen Infrastruktur sieht die DBK die Stadt auf einem guten Weg.

In Sachen Umbau des Vereinsheims Krone in Reiterswiesen will die DBK die Planung sehen und im Haushalt dann auch die nötigen Mittel für die Umsetzung des Projekts.

Geld für Zelttheaterwoche

Genügend Geld müsse auch für die Zelttheaterwoche in den Etat eingestellt werden, fordert die DBK. Das sei eine wertvolle Veranstaltung.