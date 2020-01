DBK präsentiert Perspektiven

Die DBK (Demokratische Bürger Kissingen) bietet Informationsveranstaltungen zur Kommunalwahl an, bei denen sich die Stadtratskandidaten vorstellen. Die Versammlungen finden statt am Freitag, 31. Januar, in der Turnhalle Winkels, am Montag, 3. Februar, im Gasthaus Körner in Arnshausen, am Montag, 10. Februar, bei "Apostolos" in Reiterswiesen, am Dienstag, 11. Februar, im Gasthaus Adler in Hausen, am Donnerstag, 13. Februar, im Kolpinghaus Garitz und am Montag, 17. Februar, im Gasthaus "Zur Traube" in Poppenroth. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. sek