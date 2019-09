"Dayo"-Tanzyoga für Kinder und Teenies

Die Volkshochschule im Landkreis Kronach bietet zwei "Dayo"-Tanzyoga-Kurse an, zum einen für Kinder von sechs bis elf Jahren, zum anderen für Teenies von zwölf bis 17 Jahren. Der Kurs setzt keine Grundkenntnisse in Yoga oder Tanz voraus. Die Kurse beginnen am Mittwoch, 25. September, umfassen fünf Abende und finden jeweils von 17 bis 18 Uhr (für Kinder von sechs bis elf Jahren) und 18 bis 19 (für Teenies von zwölf bis 17 Jahren) im Gymnastikraum der Rodachtalhalle statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die Volkshochschule Kronach, Rufnummer 09261/60600 oder per www.vhs-kronach.de. red