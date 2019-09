In diesem Jahr wurden neun Personen oder Projekte mit dem "Dialektpreis Bayern" ausgezeichnet. Der von Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) in München verliehene und mit je 1000 Euro dotierte Preis würdigt besondere regionale Verdienste im Bereich Dialektpflege und -forschung. Für Oberfranken wurde der Bamberger Musiker David Saam ausgezeichnet.

"Mit seinem großen fachlichen Können öffnet David Saam fränkische Volksmusik für Einflüsse aus aller Welt und zeigt, wie völkerverbindend Musik sein kann", so der Minister laut Pressemitteilung in seiner Laudatio. Am liebsten mit Akkordeon, aber auch mit Gitarre oder Ukulele singt der Musiker im Dialekt in vielen regional und bundesweit bekannten Gruppen wie beispielsweise "Boxgalopp", die den Festakt auch musikalisch begleitet haben. 2018 brachte Saam seine eigene CD mit fränkischen Mundart-Kinderliedern heraus und wurde dieses Jahr mit dem "Kulturpreis der Oberfrankenstiftung" ausgezeichnet.

"Der Dialekt ist mit der Heimat eng verwoben und ist gelebte Kultur. Er schafft das Gefühl von Vertrautheit und Geborgenheit und zählt zum kulturellen Erbe Bayerns. Die Preisträger tragen durch ihr Schaffen und ihre Projekte nachhaltig dazu bei, dass die ,Heimatsprache' aktiv gepflegt und erforscht wird. Nur so können wir die heimischen Dialekte auch für die kommenden Generationen erhalten", betonte Füracker. red