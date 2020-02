David gegen Goliath

Die Bezirksoberliga-Handballer der TS Coburg dürfen nach der einwöchigen Faschingspause am Wochenende wieder zu Hause ran. Gegner ist der unangefochtene Tabellenführer der Bezirksoberliga, die HSG Rödental/Neustadt.

Bezirksoberliga, Männer

Es ist eine nahezu unlösbare Aufgabe, vor der die Turnerschaft am heutigen Samstag um 17 Uhr in eigener Halle steht. Die HSG Rödental/Neustadt ist im Moment das Nonplusultra der Bezirksoberliga. Bereits sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten weisen die Rödentaler auf. Die HSG verfügt über einen breiten Kader mit individuell bestens ausgebildeten Spielern, die nahezu ausnahmslos schon höherklassige Erfahrung aufweisen können, und auch mannschaftlich stimmt es.

Auch bei der TS Coburg scheint die Platzierung in der Abschlusstabelle nahezu sicher. Wenn alles wie zu erwarten verläuft, werden die Coburger die Saison auf dem vorletzten Platz beenden, da der Rückstand auf Tabellenplatz 10 nun bereits acht Punkte beträgt. Im Hinspiel Mitte November zeigte die Mannschaft von Coach Elvedin Mustafic eine couragierte Leistung. Björn Finzel wird wegen Leistenproblemen erneut ausfallen, Johannes Kempf verpasste das Mittwochstraining wegen Krankheit und Yannick Horcher plagten wieder Achillessehnenprobleme, womit weitere wichtige Akteure fraglich sind.

Die Steinberger-Jungs vom TV Weidhausen müssen am heutigen Samstag (16 Uhr) in der aus Gästesicht oft ungeliebten Bayernhalle antreten, wo sie von der SG Bad Rodach/Großwalbur erwartet werden. Für jeden Gegner ist der Auftritt in der Bayernhalle eine Herausforderung. Das liegt nicht nur am Heimvorteil der Gastgeber, sondern auch an den Abmessungen der Halle. Denn die lässt an den Seitenlinien und im Toraus wenig Raum. Entsprechend nahe rückt das Publikum den Spielern auf der Pelle, was angesichts der lautstarken Unterstützung der Fans für die Heimmannschaft für jeden Gegner eine zusätzliche Herausforderung ist.

Auf den TVW, der in der Tabelle mit 22:8 Punkten drei Plätze vor den Gastgebern liegt, wartet also eine echte Bewährungsprobe - auch wenn das Hinspiel im November klar mit 32:25 an Weidhausen ging.

Johannes Bauer und Florian Büttner legten mit jeweils sechs Feldtoren den Grundstein für diesen Sieg, doch ihr Bewegungsspielraum dürfte im Rückspiel deutlich eingeschränkter sein.

Weidhausens Trainer Frank Steinberger wird sich für die anstehende Partie einiges einfallen lassen, damit der Kontakt zur Spitzengruppe nicht abreißt. Es ist weiter Luft nach oben, und auch das Fernduell zwischen dem TV Weidhausen und der HG Kunstadt ist noch nicht entschieden.

Nach fünf Begegnungen am Samstag folgt am Sonntag in der Ahorner Sportbegegnungshalle um 14.30 Uhr die Partie der HG Hut/Ahorn gegen den TV Helmbrechts. Die Mannschaft von Trainer Dominik Harbecke hatte am vergangenen Samstag beim 20:31 in der Rehauer Sporthalle keine Chance, und das dürfte wohl auch im Heimspiel gegen den TV Helmbrechts, dem Tabellenzweiten der Liga, der Fall sein.

Bezirksoberliga, Frauen

Mit der besten Saisonleistung gewann der TSV Weitramsdorf am Faschingssamstag das in der Hinrunde verlegte Spiel gegen den HSV Hochfranken deutlich mit 30:23. Damit hat die Mannschaft des Trainerduos Tetzlaff/Birkner die rote Laterne sofort wieder abgegeben und sowohl HaSpo Bayreuth II als auch den TV Gefrees hinter sich gelassen. Nun gilt es, diesen Schwung in die nächste Partie mitzunehmen. Am morgigen Sonntag geht es um 14.15 Uhr gegen den TV Hallstadt.

Die Begegnung gegen den Tabellenzweiten ist ein Fingerzeig, ob es in den restlichen drei Spielen der laufenden Bezirksoberliga-Saison weiter nach oben gehen kann oder nicht. höll/ebi/kag