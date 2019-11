David Bowie lässt grüßen

Die "Crawlers from Venus" gastieren mit ihrem "The Bowie Project" am kommenden Freitag um 20.30 Uhr in den Haas-Sälen in der Oberen Sandstraße. Die Band hatte sich kurz nach David Bowies Tod im Jahr 2016 zusammengefunden. Mit ihrem Tribute an den großen Meister waren die "Crawlers" inzwischen viel unterwegs. Unter anderem haben sie in Berlin gespielt, auf zahlreichen Open-Air-Konzerten in der Region, im E-Werk Erlangen, im Nürnberger Z-Bau und vorletztes Jahr bei einem großartigen Auftritt im Live-Club Bamberg.

Und genau dahin steuert Major Tom jetzt sein Raumschiff wieder zurück von der kuriosen Space Oddity und landet in den Haas-Sälen des Clubs. An Bord befindet sich eine Gruppe von Heroes, von der man glauben könnte, der verstorbene Bowie hätte sie selbst noch zu Lebzeiten zusammengestellt. Der charismatische Frontmann Hannes Welsner (vocals and guitar) erweckt mit seiner Stimme und seiner Ausstrahlung die schillernden Figuren zum Leben: den Starman, Major Tom, Ziggy Stardust, den Thin White Duke, bis hin zum bitteren Lazarus. red