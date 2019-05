DAV-Wanderung über den Mühlenweg

Der Mühlenweg im Steinachtal wird zu Recht als einer der schönsten Rundwanderwege in ganz Deutschland bezeichnet und erfreut sich seit seiner Eröffnung immer größerer Beliebtheit. Er führt auf einer Strecke von circa 16 Kilometern meist durch eine unberührte, romantische Landschaft, vorbei an an elf Mühlen und einem sich noch in Betrieb befindlichen Hammerwerk. Die Wanderung der DAV-Sektion beginnt am Sonntag, 2. Juni, um 9 Uhr am Kaulanger. Von dort geht es mit den Autos zur Neumühle (Stadtsteinach). Unterwegs ist eine Rast geplant (Brotzeit und Getränke mitnehmen). Am Ende der Wanderung wird im Gasthaus "Neumühle" eingekehrt. Die Wanderleiterin ist Sabine Alfort, Ruf 0152/03591945. red