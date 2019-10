DAV-Wanderung am Sonntag

Der Alpenverein Wötzelsdorf/Seibelsdorf trifft sich am kommenden Sonntag, 3. November, um 13.15 Uhr am Kaulangerparkplatz beziehungsweise um 13.30 Uhr am Parkplatz der Gastwirtschaft Schmidt in Wötzelsdorf zu einer Wanderung. Die Strecke verläuft in Richtung Losau unterhalb der Radspitze/Mittelberg über schöne Wanderwege nach Seibelsdorf und zurück über den Frankenweg beziehungsweise Willi-Schreiber-Weg nach Wötzelsdorf. Eine Einkehr nach der Wanderung ist geplant. Festes Schuhwerk bzw. Wanderschuhe werden empfohlen, die Wanderzeit beträgt etwa drei Stunden für zwölfeinhalb Kilometer. Nähere Infos erteilt Wanderführer Ulrich Oßmann, Telefon 0171/5427229. red