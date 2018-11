DAV wandert den Silberberg-Weg

Die Sektion Kronach des Deutschen Alpenvereins wandert am Sonntag, 2. Dezember, den Silberberg-Weg. Der Treffpunkt ist am Kaulanger um 13.15 Uhr. Gemeinsam fahren die Teilnehmer nach Wallenfels zum Wanderparkplatz Leutnitztal, Treffpunkt ist hier um circa 13.40 Uhr. Der Rundweg führt zur Schutzhütte am Silberberg, von der aus man eine herrliche Aussicht auf das Rodachtal hat. Nach einer kurzen Pause geht es den Silberberg hoch bis zur Silberbergkapelle. Der Abstieg führt am aufgelassenen Steinbruch vorbei wieder zum Ausgangspunkt am Parkplatz. Von hier fahren die Teilnehmer zur Einkehr in die Rieblichhütte. Die Wanderzeit beträgt etwa eineinhalb Stunden. Es ist eine leichte Wanderung, die auch für Familien geeignet ist. Wanderführer sind Sabine Alfort und Ulrich Oßmann. Weitere Auskünfte gibt es unter der Rufnummer 0171/5427229. red