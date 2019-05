DAV Trailrun geht in die nächste Runde

Der "DAV Trailrun" geht am Sonntag, 5. Mai, in die nächste Runde. Gestartet wird um 11 Uhr am Parkplatz der Kissinger Hütte am Feuerberg. Es werden 380 Höhenmeter über schmale steinige Pfade und insgesamt elf Kilometer bewältigt. Es ist ein reiner Spaßlauf ohne Zeitmessung, jeder Teilnehmer läuft auf eigene Verantwortung, wie die Verantwortlichen in ihrer Mitteilung informierten. Anmeldungen sind möglich unter trailrunning@dav-kg.de sek