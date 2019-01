DAV Kronach wandert rund um Hainweiher

Der Alpenverein Kronach wandert am Sonntag, 3. Februar, rund um Hainweiher. Der Treffpunkt ist um 12.45 Uhr am Kaulangerplatz für Fahrgemeinschaften beziehungsweise 13.05 Uhr am Wanderparkplatz bei Hainweiher. Die Wanderroute verläuft über Pfaffeggetten, Reuther Höhe, Kalte Staude, auf der alten Heeresstraße Kulmbach-Kronach nach Löhlein, Burkersdorf (Besuch der Marienkirche), Hainweiher (bei Frost vorbei am vereisten Pfersagwasserfall). Festes Schuhwerk/Wanderschuhe werden empfohlen. Eine Einkehr in Hainweiher nach der Wanderung ist geplant. Die Streckenlänge beträgt etwa elf Kilometer, die Gehzeit ist etwa drei Stunden. Änderungen vorbehalten. Auch Gäste (Nichtmitglieder) sind eingeladen. Wanderorganisator ist Walter Geck, Telefon 0151/52442419. red