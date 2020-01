DAV Jugend rief in Coburg zur Vollversammlung auf

Die DAV Sektion Coburg zählt annähernd 4000 Mitglieder, rund 1100 davon sind unter 27 Jahre alt. Sie gehören damit zur JDAV, der Jugendorganisation des Deutschen Alpenvereins. Mit der ersten Jugendvollversammlung am 20. Januar im Saal der Coje macht der DAV Coburg einen wichtigen Schritt in Richtung Selbstverwaltung dieser Jugendorganisation auch auf Sektionsebene. Die Vollversammlung ist das höchste Entscheidungsgremium der Sektionsjugend, analog zur Hauptversammlung der Sektion.

Dazu der bisherige Jugendreferent Bernd Leuthäusser, der sein Amt an die neu gewählte Doppelspitze Verena Ross und Nils Gessner abgibt: "Wir möchten unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen noch stärker als bisher in die Sektionsarbeit einbeziehen."

Neben der Doppelspitze wurden bei der Versammlung zwei Stellvertreter und ein Jugendausschuss gewählt. Das neunköpfige Gremium bildet die Verantwortungsstrukturen der Sektion auf Jugendebene ab.

Der DAV Coburg bietet ein breites Angebot für Kinder und Jugendliche. 260 Kinder werden Woche für Woche in den Gruppenstunden der Basis- und Fördergruppen von über 50 Jugendleitern betreut. Dazu kommt ein breites Angebot an Events im Verlauf des Jugendjahres.

Neben dem breitensportlich orientierten Angebot in den Basisgruppen für alle Altersklassen wird beim DAV an der Sportförderung gearbeitet. Die aktuelle Wettkampfgruppe in der Jugend D, C und B nimmt an allen Wettkämpfen auf bayrischer Ebene teil und die Wettkampferfolge der letzten Jahre reichen von einem Jugendeuropameistertitel bis hin zu ersten Plätzen beim Deutschlandcup der Damen.

Viele Jugendliche, die zunächst selbst die Kindergruppen durchlaufen haben, werden schon mit 14 oder 15 Jahren selbst als Betreuer aktiv und ab 16 absolvieren viele von ihnen die, vom DAV angebotene einwöchige Jugendleiterausbildung, um sich noch besser einbringen zu können. red