DAV Coburg feiert 140 Jahre in Bildern

Die Sektion Coburg des Deutschen Alpenvereins öffnet ihr Archiv und bietet spannende Einblicke in 140 Jahre Leidenschaft für die Alpen und den Bergsport. Vom ersten Hüttenbuch der Coburger Hütte über das Überleben in zwei Weltkriegen bis hin zum Bau des Coburger Kletterzentrums sind bis 17. Januar 2020 im Zeughaus (Staatsarchiv), Herrngasse 11, Exponate zu sehen. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr. In der Ausstellung ist unter anderem zu sehen, was die Geschwister Scholl und die Coburger Hütte gemeinsam haben, so die Mitteilung. red