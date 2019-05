DAV bietet Eiskurs für Gletscherneulinge

Einen Eiskurs für Gletscherneulinge bietet der Deutsche Alpenverein von Freitag, 14. Juni, bis Montag, 17. Juni, an. Die Leitung haben Andreas Grau und Lukas Keller. Anmeldungen sind möglich unter info@dav-kg.de oder direkt in der Geschäftsstelle in Bad Kissingen. sek