Daum tritt in Teuschnitz an

"Weil ich zuverlässig, kompetent, engagiert, sozial und ehrlich bin, sehe ich mich den Aufgaben einer Bürgermeisterin gewachsen." Das behauptet die 51-jährige Susanne Daum auf ihrer Nominierungsveranstaltung in Teuschnitz mit fester Stimme. Sie möchte für "Menschen im Mittelpunkt" auf den Bürgermeistersessel und weiß, dass dieses Amt kein Spaziergang werden wird. Dennoch will sie sich einsetzen, "denn die Bürger stehen für mich immer im Mittelpunkt. Sie sind die Grundlage unseres Handelns".

Daum, die bereits seit 2014 dem Teuschnitzer Stadtrat angehört, sieht sich jetzt bereit für den nächsten Schritt. Gründe dafür hat die Frau, die ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen stammt, eine ganze Menge. "Man muss sich Herausforderungen stellen in einer Zeit, in der so vieles im Umbruch und noch mehr im Wandel ist. Und dafür muss man die Bürgerinnen und Bürger auch mitnehmen und sie vor allem ernst nehmen. Man muss Dinge aufarbeiten, lösungsorientiert und zielgerichtet handeln und auf die Belange der Menschen eingehen." Und genau dafür sieht sich die Sozialpädagogin gerüstet. Sie ist Ehefrau und Mutter und wohnt mit ihrer Familie in Rappoltengrün. "Ich arbeite seit über 20 Jahren als rechtliche Betreuerin halbtags beim Sozialdienst katholischer Frauen und halbtags in der Justizvollzugsanstalt in Kronach. Außerdem bin ich Mesnerin, Lektorin und Kommunionhelferin. Ansonsten helfe ich auch in der Bibliothek aus, bin Schriftführerin bei der DLRG, Kassenprüferin im Arnikaverein und Dritte Vorsitzende der VHS im Landkreis."

Der Stadt Teuschnitz mit ihren Stadtteilen bescheinigt sie auf jeden Fall "viel Potenzial". Respekt zollt sie - vor allem auch wegen der vielen angestoßenen und schon durchgeführten Projekte - Bürgermeisterin Gabriele Weber. "Das sind große Fußstapfen, in die man da treten muss. Es habe sich hier viel entwickelt und immer hätten die Bürger im Mittelpunkt gestanden. "Wir nehmen ihre Sorgen ernst."

Wie es mit "Teuschnitz 2.0" weitergehen soll, beschreibt sie so: "Wir müssen die Stadt mit noch mehr Leben erfüllen, Leerstände beseitigen und bezahlbaren Wohnraum schaffen und miteinander die Versorgung von Jung und Alt gewährleisten."

Etwas sorgenvoll blickte sie dabei auf die Bevölkerungsentwicklung: "Wir haben eine deutliche Verschiebung in Richtung Senioren. Ihre Zahl nimmt erheblich zu. Die Kinderzahlen sind zwar etwas gestiegen, aber es ist noch kein Ausgleich da." Als Folge des demografischen Wandels sieht sie auch das Aussterben eines ganzes Ortes, nämlich Rappoltengrün. "Es brennt zwar hier und da noch ein Lämpchen, aber wenn wir jetzt nicht handeln, werden diese paar auch erlöschen. Wir müssen stadtübergreifend denken, denn die Hochschule in Kronach wird ihre Schatten in den ganzen Landkreis werfen. Und genau hier liegt auch unsere Chance. Wir sind ein kleines Naherholungsgebiet und das müssen wir nutzen."

Aber wahrnehmen müsse man außerdem natürlich auch die Pflichtaufgaben einer Kommune, "denn nicht nur Stadträte und Bürgermeister, sondern wir alle müssen weiterkommen, um miteinander zu leben und um offen für alles zu sein. Und das in einer Zeit, die von Egoismus geprägt ist und von politischer Gleichgültigkeit. Wenn wir untereinander Kontakt halten, dann können wir viel bewegen und alles mit Leben erfüllen. Ich stehe für die Verbesserung der Lebensqualität aller Bürgerinnen und Bürger." ml