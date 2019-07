Dauerhaft dabei

Yannick Karges besucht die Klasse 7a des Franz-Miltenberger-Gymnasiums Bad Brückenau. Seit dem Eintritt ins Gymnasium nimmt er ohne Unterbrechung am Landeswettbewerb des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung "Experimente antworten" teil und hat dafür jetzt ei ne Urkunde erhalten. In jeweils drei Runden pro Schuljahr sind spannende Aufgaben zu lösen und der Experimentierverlauf zu dokumentieren. In der dritten Runde im Schuljahr 2018/19 waren unter dem Titel "Ins rechte Licht gerückt" verschiedene Experimente schwerpunktmäßig mit physikalischen Hintergrund durchzuführen. Aus einer Pappröhre und Objektträgern musste ein Untersuchungsgerät gebastelt werden. Mit diesem sollte eine CD-Hülle oder der Himmel betrachtet werden. Bei der Betrachtung von Spiegelungen im Wasser ergaben sich durch Drehungen der Geräte jeweils Helligkeitsunterschiede, deren Zustandekommen in den verschiedenen Ansätzen genauer analysiert und beschrieben wurde. red