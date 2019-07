Dauereinsatz an der Großbaustelle

Gleich fünf Unfälle haben sich am Dienstag zwischen 7 und 10.55 Uhr im Bereich der Großbaustelle am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen ereignet. Wie es in einer Pressemitteilung der Erlanger Verkehrspolizei heißt, war die Unfallursache in allen Fällen das Auffahren auf ein vorausfahrendes Fahrzeug oder ein Spurwechsel, ohne das neben einem befindliche Fahrzeug zu beachten. Verletzte gab es nur bei einem Unfall, als ein 35-jähriger Nürnberger auf seinen Vordermann auffuhr. Der Verursacher erlitt Schürfwunden, der Geschädigte ein Schleudertrauma. Beide mussten vom Rettungsdienst ambulant versorgt werden. pol