Datenschutz Thema beim Bayern-Fanclub

Für die am Montag, 26. November, um 19.30 Uhr stattfindende Mitgliederversammlung des FC-Bayern-Fanclubs "Red Boys Maintal" ergeht an alle Mitglieder (und solche, die es werden wollen) Einladung. Versammlungsort ist der Engelhardts-Keller in Ebensfeld. Themen sind die Jahresversammlung sowie der Datenschutz. Die Vereinsführung trifft sich bereits um 18.30 Uhr zu einer Sitzung. red