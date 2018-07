Datenschutz in Vereinen

Das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement am Landratsamt Kulmbach lädt Vereinsverantwortliche am Montag, 23. Juli, ab 19.30 Uhr zum nächsten Kurs in der Reihe "Fit fürs Ehrenamt" ein. An diesem Abend geht es im Sportheim des TSV Stadtsteinach um die neue Datenschutzgrundverordnung und ihre Anforderungen an Vereine. Im Seminar gibt Rechtsanwalt Lars Peetz aus Kulmbach verständlich aufbereitet Antworten auf die wichtigsten Vereinsfragen zum Datenschutz . Um besser planen zu können, wird unbedingt um Voranmeldung gebeten unter Telefon 09221/707-149 oder online unter der Adresse www.landkreis-kulmbach.de/engagiert . red