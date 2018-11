Daten und Fakten zum neuen Lichtenfelser Klinikum

Chronologie 2009 beschloss der Kreistag den Bau eines neuen Krankenhauses. Am 24. Oktober 2012 fand der erste Spatenstich statt, am 5. November 2015 wurde Richtfest gefeiert. Die Fertigstellung wurde am 4. Mai 2018 mit einem Festakt gefeiert, und am 21. Juli zogen die Patienten bei laufendem Betrieb vom alten Helmut-G.-Walther-Klinikum in den nebenan stehen den Neubau um.

Stationen In den vier Doppelstationen befinden sich 254 Betten (je 32 pro Station); hinzu kommen zehn Betten in der Intensivstation und zwölf IMC-Betten (IMC = Intermediate Care, also "Zwischenpflege") - das sind Betten der Intensivüberwachungspflege; die IMC ist das Bindeglied zwischen der Intensivpflegestation mit ihren umfassenden therapeutischen und intensivpflegerischen Möglichkeiten und der Normalstation, Das Klinikum hat fünf OP-Säle.

Fachabteilungen Allgemein- und Viszeralchirurgie, Anästhesieologie, Gastroenterologie, Geburtshilfe und Gynäkologie, HNO (Beleger), Kardiologie, Nephrologie, Neurochirurgie, Neuroradiologie, Palliativmedizin, Radiologie und Nuklearmedizin, Unfallchirurgie, Zentrale Notaufnahme und Zentrum für Schmerzmedizin red