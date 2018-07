Das zweite Reh erwischte es

pol



Ein 70jähriger Mann war mit seinem Pkw von Trübenbrunn in Richtung Zeitlofs unterwegs, als etwa 400 Meter nach Trübenbrunn zwei Rehe über die Fahrbahn rannten. Das zweite Reh wurde vom Pkw erfasst, konnte jedoch noch flüchten. Das Auto wurde an der Front und an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Reparatur dürfte etwa 1500 Euro kosten, schätzt die Polizei