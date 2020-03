Das "Zugtier" aus Bundorf

"Als Zugtier kann man vieles zum Wohle der Gemeinde umsetzen", sagt Hubert Endres. Seit zwölf Jahren unangefochten Chef im Rathaus, muss er dank nur einer gemeinsamen Kandidatenliste (Christliche Wählergemeinschaft/Freie Wähler) keine Grabenkämpfe im Gemeinderat fürchten. Sanierungen der Trink- und Abwasseranlagen und das Wiederbeleben von Leerständen seien die großen Aufgaben für seine dritte Amtszeit. Auch will der ledige Handelsvertreter einen Dorfladen ansiedeln, Möglichkeiten für betreutes Wohnen schaffen und Dorferneuerungen angehen. Die schöne Natur, die günstigen Baulandpreise und Trinkwasser "ohne jegliche Chemieeinsätze" bewirbt der 58-Jährige als Stärken Bundorfs. Ein neues, kleines Baugebiet soll neue Bürger anlocken und Einheimische binden. Als Mitglied der VG und der Allianz in Hofheim schätzt Hubert Endres die Zusammenarbeit mit den Nachbarn. Radwege, die Klärschlammentsorgung und günstiger Glasfaserausbau seien nur vereint zu schaffen. Harsche Kritik übt der CSU-Ortsvorsitzende am Bürokratismus und den dadurch entstehenden Kosten und an der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. eki