Das Zillertal und die "Haderlumpen" sind zu Gast

Musik, Stimmung und Tanz, das gibt es am Samstag (Einlass ab 18 Uhr) in der Stadthalle Ebermannstadt. Zum dritten Mal heißt es im Januar: Auf zum Pinzberger "Haderlumpen-Fest"! Die drei Musikanten aus Pinzberg laden ein. Mit dabei sind Marc Pircher mit einem Soloauftritt und seine Band "Rebellion im Zillertal 90-95". Nach den beiden erfolgreichen Jahren zuvor wird an dem Programm festgehalten. Der Abend steht ganz im Zeichen der Musik. Freunde des Schlagers und der alpenländischen Volksmusik können sich freuen. Volksmusiker Marc Pircher eröffnet um 19.30 Uhr mit seinen Hits wie "Sieben Sünden" den Abend, anschließend treten die "Pinzberger Haderlumpen" auf, und zum Abschluss gibt es zwei Stunden die bekannten Hits der "Zillertaler Schürzenjäger" (z. B. "Schürzenjägerzeit", "Sierra Madre", "Jodelautomat"), vorgetragen von der "Rebellion im Zillertal 90-95". Insgesamt erleben die Gäste vier Stunden Live-Musik. Karten sind an der Abendkasse und im Vorverkauf für 25 Euro erhältlich bei Ticketshop Kefferstein Forchheim, UP-Sports Forchheim, der Touristinformation Ebermannstadt und auf www.pinzberger-haderlumpen.de. Tisch- und Platzreservierung bei Uli Pechtold, Telefon 09191/2811. red