Mit der Hotelmeisterin Ina Bätz wird durch die Volkshochschule die neue Garmethode im Kochkurs "Sous vide: das zarteste Fleisch der Welt" angeboten. Bitte mitbringen: Geschirrtuch, Gefäß mit Deckel, Getränk. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 25. September, um 19 Uhr in der Aelf-Küche. Die Anmeldung ist bei der VHS Kronach, Telefonnummer 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red