Das Wunder des Glaubens neu erleben

Bei herrlichstem Wetter haben sich am "Weißen Sonntag" in diesem Jahr 31 Jubilare in der Kirche St. Josef Weisendorf getroffen, um ihrer Erstkommunion zu gedenken. Vor 25, 40, 50, 60 und auch 70 Jahren sind sie in Weisendorf oder ihrer damaligen Heimatpfarrei zum ersten Mal zur heiligen Kommunion gegangen.

Nach der festlichen Prozession zur Kirche und dem feierlichen Einzug erneuerten die Jubilare ihr Taufversprechen, und jede mitgebrachte Kerze wurde an der Osterkerze entzündet, auch für die verstorbenen Jubilare wurde eine Kerze in deren Gedenken angezündet.

Mit den Fragen: "Wie komme ich zum Glauben? Woran kann ich erkennen, dass Gott da und mir nahe ist? Hatten die Jünger es mit solchen Fragen nicht viel einfacher als wir heute?" begann Pfarradministrator Johannes Saffer die Predigt. In einem Vergleich zwischen damals und der Generation heute schilderte er, wie es wohl ist, wenn wir uns auf die Not des Menschen einlassen, das Leid versuchen zu lindern, für Verletzungen, die wir anderen zugefügt haben, um Verzeihung bitten und unsere eigenen Verwundungen wahr- und annehmen.

Wenn Menschen aus ihrem Glauben heraus ihr schweres Schicksal meistern würden, trotz Krankheit und Leid Gelassenheit, Freude und Hoffnung ausstrahlen, angesichts des Verlustes eines lieben Menschen den Kopf nicht hängen lassen und nach vorne schauen, dann geschehe vielleicht das Wunder des Glaubens neu, sie erleben eine Begegnung mit dem Auferstandenen und könnten dann von ganzem Herzen sagen: "Mein Herr und Gott", führte Saffer weiter aus. Am Nachmittag fanden sich die Jubilare nochmals zur Dankandacht in der Kirche ein.

