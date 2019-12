"Wisst ihr noch, wie es geschehen?" - Das 45. Heldritter Weihnachtssingen findet am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 19 Uhr in der Nikolauskirche in Heldritt statt. Das Wunder der Weihnacht will alle Jahre aufs Neue besungen werden. Unter Leitung von Knut Gramß wird der gemischte Chor des Heldritter Gesangvereins auch heuer wieder wohlbekannte und neu erdachte Gesänge zu Gehör bringen: Hirten- und Krippenweisen, Dreikönigs- und Engelsgesänge. Wie in den vergangenen Jahren begleiten Instrumente das musikalische Geschehen, und auch die Zuhörer werden zum Mitsingen eingeladen. Foto: Angelika Bootz