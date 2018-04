Das Wotanheiligtum bei Schimmendorf

Die Freunde der Plassenburg und der Historische Verein für Oberfranken hatten sich vorgenommen, einmal genauer das germanische Erbe in den Orts- und Flurnamen der Region unter die Lupe zu nehmen. Referent in der Gaststätte "Al Castello" war Joachim Andraschke, der seit Jahren die Namen Hunderter von Plätzen, Wäldern, Wiesen und Orten an Main und Regnitz auf ihre mögliche Herkunft untersucht.

Seine Arbeit brachte bereits Bemerkenswertes zutage. Ausgrabungen hatten zwar schon gezeigt, dass vor mehr als 1500 Jahren die Burgunder das heutige Franken zumindest durchzogen haben müssen. Andraschke fand aber Belege, die auf eine längere Besiedelung hindeuten.

Aufhorchen ließ die vielen Zuhörer, dass die Endungen auf -itz und -itze gar nicht auf eine ursprünglich slawische Besiedelung hindeuten müssen, wie Forscher der vergangenen Jahrzehnte behaupteten.



Viele Götternamen

Gerade mit den Namen von Göttern der Germanen sind einige Orte, Felder und Wälder bezeichnet worden. "Nicht unbedingt sind es die direkten Namen wie Wotan oder Donar, die waren für die hier lebenden Germanen offenbar weitgehend tabu und wurden fast nie ausgesprochen." So entstanden bei vielen germanischen Stämmen Beinamen für manche Götter, wie sie auch schriftlich überliefert sind, etwa in der Edda, einer Sammlung germanischer Götter- und Heldensagen, die 156 solcher Ersatznamen für Wotan aufführt. Über 50 dieser Beinamen konnte Andraschke in Franken in Orts- und Flurnamen wiederfinden. "Recht häufig findet sich Wotans Beiname Gaut, Gautan oder Got in leicht abgewandelter Form in unserer Region wieder", so der Sprachforscher.

Babo oder Babbel kann nach Einschätzung des Referenten auf das germanische Wort für Murmeln bezogen werden. Demnach muss man sich mit dem Gedanken anfreunden, dass in Bamberg der früher Babenberg genannte Burg- und Kirchenbereich auf dem Domberg, die Keimzelle des späteren Bistums, sehr wahrscheinlich auch auf einen Kultplatz aus germanischer Zeit errichtet wurde.

Fron oder Freir war ein germanischer Fruchtbarkeitsgott. Andraschke ist sich sehr sicher, dass die 1533 in Quellen auftauchende "Fron Leiten" in Neufang bei Wirsberg nichts mit dem mittelalterlichen Frondienst zu tun hat, sondern der Weg zu einem ehemaligen Heiligtum der Germanen war, das eventuell im Bereich der später errichteten Heilingskirche gestanden haben könnte.

Der Samelstein bei Schimmendorf zeigt einen als Hochrelief ausgebildeten gegürteten Mann mit erhobenen Armen. Hände, Kopf und Füße fehlen. Er wird erst seit wenig mehr als 200 Jahren so geschrieben. Der erste Teil des Namens lasse sich auf das ostgermanische Wort Skaman oder das westgermanische Skamen zurückführen, das eine verhüllte Gestalt bezeichnet. Der Verhüllte und der Maskierte sind Beinamen Wotans. Schamel ist als Teil von Ortsbezeichnungen durchaus gängig in Franken - etwa in Schammelsdorf bei Scheßlitzt.

Auf einer 1931 von Hans Edelmann gemachten Fotografie des Steins sind gut die ungleichen Beine des dargestellten Mannes sichtbar. Sie lassen ebenfalls auf Wotan schließen, dem nachgesagt wurde, einen Pferdefuß zu haben. Andraschke deutet die Ritzungen links der Figur als einen zweiten Mann, der den ersten berührt. Hier handele es sich um die Darstellung eines Berserkers.

Entsprechend diesen Erkenntnissen Andraschkes kann der Samelstein grob auf die Zeit zwischen dem ersten und dem siebten Jahrhundert datiert werden. Für eine genauere Bestimmung empfiehlt der Forscher eine archäologische Untersuchung des Umfeldes des Flurdenkmals.

Zuletzt erlaubte sich der Wissenschaftler den dringenden Hinweis, dass ein solch bedeutendes Monument nicht in freier Natur stehen bleiben sollte. peil