Das Wort "Danke" dominierte die eindrucksvolle Ehrungssitzung des Seßlacher Stadtrates

Wie viele leistungsfähige Bürger die Stadt Seßlach hat, zeigte sich beim traditionellen Rückblick mit Ehrensitzung. Der Kultursaal der "Alten Schule" war am Dienstag komplett besetzt, als Bürgermeister Maximilian Neeb verdienten Bürgern seinen Dank aussprechen konnte.

Zu Beginn schaute das Stadtoberhaupt auf viele wichtige Dinge zurück, die 2019 geschafft worden sind. So erwähnte er unter anderem die energetische Sanierung des Rathauses als eine Hauptaufgabe, weiterhin wurde die "Alte Schmiede" wiederhergestellt und mit dem integrierten Stadtentwicklungskonzept ein Schritt in die Zukunft gemacht. Dorferneuerungen seien vorangebracht worden, so in Ober- und Unterelldorf, Gleismuthhausen und Merlach. In die Infrastruktur habe die Stadt mit oberster Priorität investiert, Neubaugebiete verzeichnen laut Neeb eine rasante Zunahme, und das Bad in Autenhausen entwickle sich vom Frei- zum Naturbad. Einiges sei auch in die Kindertagesstätten investiert worden. Zusätzlich könne man auf zahlreiche kulturelle Höhepunkte zurückblicken, zum Beispiel als Seßlach Station der BR-Radl-Tour war und als das internationale Jugendzeltlager "grenzenlos" aufgeschlagen war, griff Neeb zwei von zahlreichen Veranstaltungen heraus. Für die geleistete Arbeit dankte Neeb allen Beteiligten.

Damit war der Bürgermeister bei dem Wort angelangt, das sich berechtigterweise durch den ganzen Abend zog: "Dank". Dieser galt der Leiterin der Stadtbücherei, Marion Geiß, ebenso dem Blutspende-Team des BRK mit Edeltraud Brückner, Erwin Brückner, Traudl Dellert, Richard Dellert, Reiner Engelhardt, Doris Mildenberger, Carola Vetter, Elvira und Heinz Grzelzyk, Gudrun Rother und Jürgen Forscht.

Mit dem Baukulturpreis wurde Marcus Schweizer ausgezeichnet. Für besondere schulische Leistungen lobend erwähnt und mit kleinen Aufmerksamkeit wurden Leopold Franz, Jeanette Schmidt, Lukas Spielmann, Jonas Walther, Jonas Elsner, Alicia Müller, Victoria Vorderwülbecke, Lena Würstlein, Isabell Würstlein, Lisa Wohlmacher, Johanna Transiska, Julia Schuhmann, Maxima Roppelt, Noah Falk, Eva Dellert, Valentino Marr, Maximilian Marr, Stephan Schnitzer und Leon Griebel belohnt.

Dienst am Nächsten

"Rund 400 Jahre als Floriansjünger stehen in drei Gruppen vor Ihnen", stellte stellvertretender Landrat Rainer Mattern (CSU/Landvolk) fest. Diese Zahl müsse man sich erst einmal durch den Kopf gehen lassen. Das seien Hunderte von Jahren, die diese Feuerwehrleute für ihre Mitbürger tätig gewesen seien. Teilweise hätten sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Kreisbrandrat Manfred Lorenz fügte hinzu: "Wir sind stolz, dass wir so viel Erfahrung in unseren Reihen wissen!"

Zunächst zeichnete Kreisjugendsprecherin Nicole Boßecker mit Kreisjugendwart Oliver Rupp Nachwuchs-Wehrleute mit der bronzenen Ehrennadel aus: Yannik Gemeinhardt und Linda Grämer sowie Christian Hückmann für zehn Jahre Jugendwart im Stadtbereich. Es folgten die Ehrungen mit der bronzenen und silbernen Ehrennadeln für 25 und 40 Dienstjahre. Rainer Mattern, Manfred Lorenz, KBI Reinhard Hartung und KBM Johannes Kempinski zeichneten für 25 Jahre Dienst Jürgen Schramm-Lilie (Bischwind), Alexander Kobriger (Dietersdorf), Michael Langguth, Jens Hartmann, Thomas Klinner, Marco Schramm und Jürgen Treiber (alle Heilgersdorf) aus, für 40 Jahre Manfred Martin (Autenhausen), Thomas Hofmann (Bischwind), Dieter Weikard und Detlev Schelhorn (Merlach) sowie Otto Neeb (Oberelldorf).

Für den musikalischen Rahmen sorgten mit flotter Musik "Joanna and the Soulmates".

Vor dem Vergnügen kommt bekanntlich die Pflicht. Vor der Ehrungssitzung musste der Stadtrat im Rathaussaal noch zwei Pflichtaufgaben erfüllen. Während die eine Entscheidung nicht öffentlich war, ging es bei der zweiten um die Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben. Für die Rathaussanierung waren im Haushaltsplan 2019 ursprünglich 350 000 Euro vorgesehen. Die Maßnahme sei nun in weiten Teilen abgerechnet, doch die Ausgaben beliefen sich aktuell auf 417 089,44 Euro, sagte Bürgermeister Neeb. Das Gremium beschloss daher, die überplanmäßigen Mehrausgaben in Höhe von rund 67 000 Euro einstimmig zu genehmigen. Die Ausgaben seien durch Mehreinnahmen gedeckt, informierte der Bürgermeister.