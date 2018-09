Das Wintersemester beginnt am 17. September

Für nachfolgende Veranstaltungen ist die Anmeldung in der Volkshochschule Kulmbach noch möglich:

Montag, 17. September: 9 Uhr Nähtreff, 17 Uhr Englisch für Anfänger, 17 Uhr Italienisch für Fortgeschrittene ab Lektion 5/A2, 18.15 Uhr Ausgleichsgymnastik für Erwachsene (Frauen), 18.30 Uhr Englisch Grundstufe ab Lektion 7, 18.30 Uhr Französisch Grundkurs, 18.30 Uhr Budo - Gymnastik und Körperkraft, 18.30 Uhr Selbstverteidigung und Kickboxen für Kinder, 18.40 Uhr Französisch für Anfänger, 19.40 Uhr Realistische Selbstverteidigung für Erwachsene.

Dienstag, 18. September: 18.30 Uhr Englisch Mittelstufe ab Lektion 7, 19 Uhr Zumba® Fitness 30+, 19 Uhr Trotz Arthrose beweglich bleiben, 19 Uhr Bauch-Beine-Po+.

Mittwoch, 19. September: 8.30 Uhr Tai Chi (Yang Stil), 17 Uhr Italienisch für Anfänger, 17 Uhr Italienisch ab Lektion 3/ A2, 18.30 Uhr Taekwon-Do "one life - one body - one soul", 18.40 Uhr Französisch Grundkurs ab Lektion 7/8.

Donnerstag, 20. September: 9 Uhr Yoga sanft und entspannt, 17 Uhr Deutsch als Fremdsprache für Anfänger A 0, 18.30 Uhr Deutsch als Fremdsprache A 1, 19 Uhr Zumba light, 19.30 Uhr Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene C1, 19.30 Uhr Englisch-Auffrischungskurs.

Freitag, 21. September: 9 Uhr Rückengymnastik, 17.30 Uhr Hatha-Yoga, 18 Uhr: PC Grundlagenkurs.

Montag, 24. September: 16 Uhr Kampfkunst-Koordination-Konzentration für Kinder ab 4 Jahre, 17 Uhr Italienisch ab Lektion 3, 17 Uhr Spanisch ab Lektion 7, 17.30 Uhr Porträtzeichnen, 18.30 Uhr "Hilfe zur Selbsthilfe - Der sanfte Weg der Methode Dorn", 18.30 Uhr Beweglichkeitstraining, 20 Uhr Spanisch für Anfänger.

Das gesamte Programmangebot finden Interessierte online unter www.vhs-kulmbach.de. Anmeldung über das Internet, oder mit dem Anmeldeformular: per E-Mail (vhs@stadt-kulmbach.de), per Fax (09221/ 940349), per Post oder in der VHS direkt. Weitere Informationen unter 09221/940269. red