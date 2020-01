Das Wild rennt wieder

Gleich vier Wildunfälle sind am Montag im Bereich der Polizei-Inspektion Hammelburg passiert. Verletzt wurde niemand. Zum ersten Unfall kam es in den frühen Morgenstunden auf der Bundesstraße 278 zwischen Euerdorf und Hammelburg. Ein VW Touran kollidierte mit einem Wildschwein. Am Auto entstand 5000 Euro Schaden.

Eine Peugeot-Fahrerin erfasste dann gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße 4 von Ebenhausen in Richtung Ramsthal, kurz vor dem Kreisverkehr, ein Reh. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Ein 46-jähriger VW-Fahrer erfasste gegen 17.15 Uhr auf der Staatsstraße 2302 von Weizenbach in Richtung Gräfendorf ein Reh. Schaden: rund 2000 Euro. Gegen 22.45 Uhr überfuhr noch ein Passat-Fahrer auf der Staatsstraße 2790 zwischen Untererthal und Hammelburg einen Hasen. Die Reparatur des Schadens an der Front wird 500 Euro kosten. In allen Fällen kümmerten sich die Jagdpächter um die toten Tiere. pol