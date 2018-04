Das Weltende: alles nur Panikmache?

Das Weltende oder die Apokalypse spielen in vielen Weltreligionen eine zentrale Rolle. Die Bibel spricht mehrfach von einem einschneidenden Ende und von Überlebenden dieser "Endzeit". Was ist das Weltende, von dem die Bibel spricht? Die etwa 200 Zeugen Jehovas der Ortsgemeinden freuen sich auf den reisenden Prediger Bernd Olbrich, der in dem Vortrag "Wie kann man das Ende der Welt überleben?" diese und andere Fragen anhand der Bibel beantworten wird. In Bamberg spricht er am Sonntag, 22. April, um 17 Uhr, und am Sonntag, 29. April, um 9.30 Uhr im Königreichssaal (Kirchengebäude) von Jehovas Zeugen, Kronacher Str. 58. red