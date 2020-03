Das weiße Gold

stefan Fössel Gestern habe ich ein kleines Päckchen mit genau zwei Rollen Toilettenpapier gekauft. Das wäre nicht der Erwähnung wert, hätte es sich nicht um die letzten ihrer Art gehandelt. In den Regalen drumherum war nichts als gähnende Leere. Morgens um halb acht.

Das verbliebene Produkt war so teuer, dass ich darin verwobene Goldfäden vermutete. Aber immerhin Toilettenpapier. Im dritten Laden. Auf meine bescheidene Frage, wann ich vorbeikommen müsste, um mehr davon preiswerter zu bekommen, erntete ich bitteres Gelächter. "Das reißen die uns in einer Minute von den Paletten, sobald wir die Tür aufmachen", klärte mich eine Verkäuferin auf. Plötzlich schilderten mir Umstehende, womit sie mittlerweile Toilettenpapier ersetzen - und was sie lieber nicht mehr nehmen, weil es schon einmal ihr Klo verstopft hat. So ging ich mit vielen Informationen und wenig Toilettenpapier nach Hause.

Noch wird nach meinem Wissensstand kein Klopapier an den Börsen gehandelt. Wenn doch, wird es vielleicht bald Gold als besonders krisensichere Anlageform verdrängen.