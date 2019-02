Das weiß-blaue Erbe in uns

Die neue Ausstellung im Stadtmuseum beschäftigt sich mit "200 Jahre bayerische Verfassung - 100 Jahre Freistaat Bayern", die läuft von 17. Februar bis 17. März.

Im letzten Jahr hatte Bayern doppelten Grund, zu feiern: 1818 erhielt das Königreich eine zukunftsweisende Verfassung. Genau 100 Jahre später wurde Bayern eine Demokratie. Deshalb beteiligte sich die Geschichtsarbeitsgruppe der Realschule an einer Jubiläumsausstellung des Freistaats.

Was bedeutet "Verfassung"? Und was bedeutet "Freistaat"? Diesen Fragen stellten sich Schüler der 9. Klassen. Die wichtigste Frage war aber, welche Auswirkungen die Stationen in der bayerischen Verfassungsgeschichte auf die Heimatstadt Herzogenaurach hatten.

Hat sich für die Bewohner der Region etwas geändert? Auf welchen Ebenen spürte man die Veränderungen, die an der Verfassung vorgenommen wurden? Herausgekommen ist eine interessante Ausstellung, die nun im Herzogenauracher Stadtmuseum zu sehen ist. Ergänzt wird die Tafelschau mit Original-Exponaten aus dem Fundus von Stadtmuseum und Stadtarchiv.

Die Ausstellung wird am kommenden Sonntag, 17. Februar, um 14 Uhr von Bürgermeister German Hacker eröffnet. red