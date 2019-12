Das Weihnachtskonzert gibt sich ungarisch

Die Adelsdorfer Musikanten laden zu ihrem Weihnachtskonzert am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr in die Pfarrkirche St. Stephanus ein. Das Konzert unter der Leitung von Jürgen Gölz bildet den Abschluss der stressigen Vorweihnachtszeit und stimmt mit festlichen Klängen auf das Christfest ein. Dirigent Jürgen Gölz: "Wir veranstalten dieses Jahr ein ungarisches Weihnachtskonzert, schwermütig bis feurig erklingen die Ungarische Fantasie (Gustav Lotterer), die Ungarische Rhapsodie ( Alfred Bösendorfer), ein Ungarisches Capriccio (Josef Böhnisch) und der Ungarische Tanz Nr. 5 (Johannes Brahms). Als Gegengewicht werden dann zwei nicht-ungarisch klingende Stücke, die ,Circus-Suite' und die ,Fantasy mit Fuge', beide jedoch von einem Ungarn (Frigyes Hidas) komponiert, zu hören sein. Durch das Konzert führt Sander Maex. Zur Einstimmung und zum Abschluss erklingen deutsche Weihnachtslieder. Im Anschluss an das Konzert sind die Zuhörer zu Glühwein, Punsch und Plätzchen auf den Kirchenvorplatz eingeladen. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden sind willkommen. Archivbild: Johanna Blum