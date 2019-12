Das Warten auf die Wintersonne

Die Wintersonne ist etwas Besonderes, ist sie doch manchmal wochenlang gar nicht zu sehen. Fast andächtig scheint auch das Damwild am Montagmorgen in seinem Gehege bei Dutendorf zu stehen und zu warten, bis die wärmenden Strahlen hinter dem Hügel hervorkommen und den Frost auf den Grashalmen verschwinden lassen. Dann kommt wieder Leben in das Rudel, und Stillstand für den Fotografen gibt es frühestens am nächsten Morgen wieder. Foto: Paul Frömel