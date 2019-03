Das "Wallenfelse Seidla" kommt gut an

Rückblick auf das Jubiläum und Vorausschau für 2019 waren zentrale Themen der Jahreshauptversammlung des Heimatgeschichtlichen Arbeitskreises Wallenfels.

Erster Vorsitzender Franz Behrschmidt blickte auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Der Verein zählt zum 8. März 2019 13 Mitglieder. Ein Höhepunkt im vergangenen Vereinsjahr war die 20-Jahr-Feier des Vereins in der Egersmühle. Das "Wallenfelse Seidla" sei sehr gut angenommen worden, auch zum Ostermarkt wurde es angeboten. Zwischenzeitlich wurde das Etikett etwas verändert, und zwar so, dass das Wort "Wallenfels" stärker hervorgehoben wird. Michael Förner übernahm für das Bier die Lagerung und den Verkauf. Leider ist die Resonanz beim Floßverein nicht so gut, vielleicht lag es auch an der etwas unglücklich verlaufenen Floßsaison 2018. Das Bier wird beim Weihnachts- und Ostermarkt weiter angeboten, so lange, bis sich jemand findet, der dies übernehmen will.

Der Vorsitzende ging besonders auf den Kalender 2019 ein, der Bilder aus Wallenfels vor 20 Jahren zeigt. Es wurden 160 Stück in DIN A4 und 75 Stück in DIN A3 bestellt. Ein besonderes Lob ging an Thomas Weiß, der die Zusammenstellung des Kalenders wieder übernommen hatte.

Für das laufende Jahr 2019 stehen wieder einige Aktivitäten auf dem Programm. Am Ostermarkt am 24. März werde der Arbeitskreis auf jeden Fall wieder teilnehmen und das Wallenfelser Seidla anbieten. Die Themensuche für den Kalender 2020 gestaltete sich schwierig. Vorschläge waren Restaurierungen, Wallenfelser Feste, Wallenfelser Firmen usw.. Jedes Mitglied sollte sich Gedanken über ein neues Thema machen. Die Stadt Wallenfels war zwecks Hinweisschilder an den Wallenfelser Kapellen noch nicht tätig, deshalb wird dies der Verein selbst übernehmen.

1. Bürgermeister und 2. Vorsitzender Jens Korn gab bekannt, dass Vorstand Franz Behrschmidt 2018 für das Ehrenamt auf Landkreisebene ausgezeichnet wurde. Er gratulierte nochmals herzlich. Auf Vorschlag von Kassier Dieter Müller beschloss der Verein einstimmig, die Kosten für die Restaurierung des Stifterdenkmales an der Kirche mit einem Betrag von 654,50 Euro übernehmen. sd